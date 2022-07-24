المحجوب: الميزانيات تُصرف للمليشيات المسلحة في غرب البلاد

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قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة، لواء خالد المحجوب، إن الميزانيات تُصرف للمليشيات المسلحة في غرب البلاد، وليس إلى القوة المسلحة الحقيقية.

وشدد المحجوب خلال تصريحات تلفزيونية على ضرورة عودة المؤسسة العسكرية إلى غرب البلاد لوقف الفوضى.

وأكد مدير الإدارة أن المؤسسة العسكرية في الغرب بحاجة إلى دعم، مشيرًا إلى أن آلاف العسكريين مُهمشين منذ 17 فبراير، وتم منعهم من تشكيل الكتائب.

وأضاف أن هناك قناعة لدى المواطنين بضرورة انتهاء الفوضى، وعودة السلاح إلى المؤسسة العسكرية كي تصبح البلاد في آمان.

وأفاد المحجوب أن المؤسسة العسكرية قوية جدًا في الشرق والجنوب، ولديها القدرة على القيام بالعديد من المهام التي يريدها المواطن الليبي.

ولفت مدير الإدارة إلى أن السياسيين ليس لديهم رغبة في حل الأزمة في ليبيا، موضحًا أنهم بدأوا في حملة توعوية في أوساط التشكيلات المسلحة.

يشار إلى أن العاصمة الليبية طرابلس شهدت اليومين الماضيين اشتباكات مسلحة عنيفة بين المليشيات التي تسيطر على المدينة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إشاعة الرعب والخوف بين سكان المدينة.