سهيل الغرياني: من يقف على الحياد منافق

وصف سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، من يقف على الحياد بـ«المنافق»، بحسب تعبيره.

وقال سهيل، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الواجب على المسلم في هذه الدنيا أن يختار ويقف مع الحق أو أقرب الجهتين للحق ما ظهر له ذلك وبان”، وفقا لقوله.

وأضاف “إن اشتبه عليه، فيجب عليه أن يسأل من يثق في دينه من أهل الذكر والعلم وينصر أهل الحق ويكثر سوادهم، أما الوقوف على الحياد أو على مسافة واحدة فهذه صفة المنافق الذي يقف لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء”، على حد زعمه.