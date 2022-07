الناطق باسم داخلية تصريف الأعمال: دور الداخلية هو المحافظة على الأمن وليس فرضه

ليبيا – قال الناطق باسم الداخلية بحكومة تصريف الأعمال عبد المنعم العربي إن دور وزارة الداخلية هو المحافظة على الأمن وليس فرضه، داعيًا المواطنين إلى التوجه لمراكز الشرطة كل حسب نطاقه الجغرافي لتقديم البلاغات وفتح محاضر في وقائع الوفيات والخسائر المادية الناجمة عن الاشتباكات.

العربي وفي مداخلة سابقة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن أعضاء مديرية أمن طرابلس يتمركزون في كافة المناطق، فيما يقوم أعضاء فرقة المتفجرات بإزالة المخلفات والأجسام الغريبة.

ونوه العربي إلى أن المنطقة الممتدة من جزيرة دوران الفرناج إلى ما يعرف بجزيرة الخمس شوارع مفتوحة بالكامل، في حين تتم إزالة السواتر في منطقة مشروع الموز، بحسب تعبيره.

