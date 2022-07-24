المنفي يبحث مع وفد بلدية الساحل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

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التقى رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، أمس السبت بمدينة طرابلس، وفداً من بلدية الساحل، ضم كلا من، عميد البلدية إدريس ونيس، ورئيس المجلس الأعلى لقبائل الدرسة عبدالله الكيش، ورئيس لجنة حكماء بلدية الساحل يوسف بورويس، وبحضور أعضاء المجلس البلدي الساحل وعدد من أعيان قبيلة الدرسة.

وبحث اللقاء إلى الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في البلدية.

فضلا عن الخطوات التي يجب اتخاذها لدعم القطاع الصحي والتعليمي والأمني.

وأكد وفد بلدية الساحل، استمرار دعم المجلس الرئاسي في هدفه نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وذلك من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

بدوره أوصى المنفي، بضرورة العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل البلدية بالتنسيق مع رئيس الوزراء والوزراء التابعين له.

مشيراً أن بلدية الساحل وكل بلديات ليبيا جزء من مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقه.

وذلك لرأب الصدع ولتحقيق السلام والاستقرار الدائم.