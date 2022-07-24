عقيل: النزاع المسلح في ليبيا صناعة مجلس الأمن والأمم المتحدة وحلف الناتو

أكد المحلل السياسي عز الدين عقيل، أن النزاع المسلح في ليبيا صناعة مجلس الأمن والأمم المتحدة وحلف الناتو.

وقال عقيل في تصريحات تلفزيونية له: “التحالف اللعين الذي سُمي بفجر الأوديسا، سبب إسقاط الدولة الليبية، سقوطًا حرًا، والرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عبر في مذكراته عن أنه ارتكب خطأ كبيرًا بمسايرة بعض الأطراف في إسقاط الدولة الليبية، سقوطًا مريعًا”.

وأضاف “ترامب قال أيضًا: «إن إسقاط معمر القذافي وصدام حسين، كان خطأ كبيرًا، لأنه ترك دول فاشلة وترعى الإرهاب»، والجماعات المسلحة خرجت لخلق بيئة مختلفة ولم تجد من يرعاها أو يوقف نموها، عندما أسقط مجلس الأمن، الدولة الليبية”.

وتابع “الجماعات المسلحة، بمثابة أجنحة يستخدمها كل طرف، سواء الإقليمية أو الدولية وبعض الأطراف المحلية التي تُدير حرب الوكالة الداخلية، وما يجري اليوم يتحمل مسؤوليته، الإنجليز والأمريكان والروس، الذين هشمّوا انتخابات 24 ديسمبر 2021م، فوق رؤوس الليبيين، بعد استعداد الشعب لها بشكل كامل”.