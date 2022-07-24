الشرطة القضائية: مقتل عنصرين تابعين للجهاز خلال اشتباكات طرابلس

أعلن جهاز الشرطة القضائية مقتل عنصرين تابعين لإدارة العمليات والأمن القضائي أثناء عملهما على التأمين والحراسة خلال الأشتباكات المسلحة التي اندلعت بمحيط مؤسسات الإصلاح والتأهيل ( الجديدة )

وبين جهاز الشرطة القضائية أن نزار الخبولي، عبدالرحمن الدروقي قتلا خلال الاشتباكات التي اندلعت أمس الأول الجمعة.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن الاشتباكات التي اندلعت يومي الخميس والجمعة في طرابلس وعين زارة خلفت 16 قتيلا و52 جريحا إصاباتهم متفاوتة.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وجه جهاز تطوير الخدمات العلاجية، بالتكفل بالعلاج في الداخل للمصابين جراء اشتباكات العاصمة طرابلس وإيفاد من تتطلب حالته الصحية العلاج في الخارج.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة رعاية الحكومة لكل المتضررين جراء الاشتباكات، ممّن تعرضوا لإصابات مادية، وتكليف لجنة برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي بحصر كل الأضرار التي لحقت بالمدنيين لتعويضهم.