الزغيد: هناك أطراف سياسية يجب أن تنتهي من بينها مجلس الدولة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إن ليبيا لم تكن يومًا ورقة يتم استخدامها في ساحة الصراعات الدولية.

الزغيد وفي تصريحات خاصة لموقع “القاهرة 24” أوضح أن ليبيا دولة ذات سيادة مستقلة، مؤكدًا أنه سيتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، والاستفتاء على دستور باتت البلاد قريبة منه، خاصة عقب الاجتماعات التي عقدت في القاهرة خلال عام 2022، والتي أسفرت عن نحو 99% من الدستور.

واعتبر الزغيد أن آمال الليبيين تحققت في اختيار حكومة بالتوافق بين مجلس الدولة الاستشاري والنواب الليبيين، وهي الحكومة التي يترأسها فتحي باشاآغا، والتي تواجه صعوبات في تسلم مهامها من قبل حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، والتي تم اختيارها من قبل البعثة الأممية في جنيف وليس من قبل الليبيين.

كما أكد أنه لم يوجد أي تفكير من الأطراف السياسية الليبية والقوات المسلحة يسمح بتقسيم البلاد.

الزغيد أشار إلى أن أطرافًا سياسية وجب انتهاؤها من بينها مجلس الدولة “عندما كان مؤتمرًا وطنيًا” قبل أن يتم إحياؤه في شكله الحالي من قبل البعثة الأممية في اتفاق الصخيرات، عقب تمسكه ببقائه، وأصبح شريك لمجلس النواب في الاستشارة، ما تسبب في تعطل العديد من الخطوات والقرارات الليبية بسبب عدم التنسيق والاتفاق على التصويت بين المجلسين.

