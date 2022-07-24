إنتهاء اجتماع مصفاة الزاوية بالتأكيد على شرعية حكومة فتحي باشاغا

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انتهى قبل قليل بقاعة الشهداء بمصفاة الزاوية اجتماع القيادات الاجتماعية والسياسية في المنطقة الغربية الداعم لحكومة الأستقرار الليبية المكلفة من مجلس النواب.

وقال رئيس مكتب الإعلام الأمني لوزير الداخلية بالحكومة محمد أبولموشة في تصريح لإخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن الملتقى كان بحضور عدداً من الوزراء وأعضاء مجلس النواب ومجالس بلدية والأعيان والحكماء والنشطاء والضباط التابعين للداخلية والقيادات في المنطقة الغربية.

وأوضح أبولموشة، أن الحاضرين أكدوا تبعيتهم للحكومة وكامل أعترافهم للحكومة وهذة تعتبر خطوة إيجايبة، بعد المنطقة الشرقية.

مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن تكون هناك كلمة لرئيس الحكومة فتحي باشاغا عبر تطبيق الزوم ولكن لم يحالفنا الحط بالربط بسبب مشاكل في الأنترنت خارج عن سيطرتنا.