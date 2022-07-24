هذه نتائج ملتقى حكومة باشاغا مع فاعليات المنطقة الغربية

أكد البيان الختام لملتقى الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا بالفاعليات السياسية والاجتماعية بالمنطقة الغربية على الحفاظ على وحدة وسيادة التراب الليبي وتوحيد جميع مؤسسات الولة العسكرية والمدنية ودعم الحكومة الليبية كي تنهي جميع المراحل الانتقالية وتتعهد الحكومة بأن تلتزم بخارطة طريق محددة وإقامة انتخابات مبكرة في أقصر الآجال.

وشدد المشاركون في الملتقى الذي عقد في مدينة الزاوية على إطلاق سراح كافة المعتقلين من جميع السجون في ليبيا وجبر الضرر ورد المظالم.

واتفق المشاركون في الملتقى على تأسيس مجلس مشائخ المنطقة الغربية بالكامل وتشكيل لجان مصالحة داخلية وخارجية للتواصل مع المهجرين في الخارج والنازحين في الداخل والتنسيق والعمل على عودة المهجرين والنازحين إلى مدنهم وقراهم دون قيد أو شرط مع ضمان أمنهم وسلامتهم.

وأكد المشاركون في الملتقى على عدم التدخل في الشأن الأمني الداخلي بين المدن والقبائل وعدم تقوية طرف على الآخر بأية حجة كانت لتحريك النعرات القبلية والجهوية.

ولدعا المشاركون في الملتقى إلى إخراج جميع القوات العسكرية الأجنبية من ليبيا والمطالبة والإصرار على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال دون إقصاء لإي طرف كان مع مطالبة مجلسي النواب والدولة بضرورة الإسراع في الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.