إزالة السواتر الترابية وفتح الطريق الساحلي وعودة حركة السير في صبراتة

العنوان – صبراتة

كشف عضو المجلس البلدي صبراتة عبد الحكيم العياط، أنه تمت إزالة السواتر الترابية وفتح الطريق الساحلي وعودة حركة السير لطبيعتها.

وأوضح العياط في تصريحات صحفية أن فتح الطريق الساحلي وإزالة السواتر تم عقب الاستجابة لجزء من مطالب الأهالي.

وأضاف عضو بلدي صبراتة أن فتح الطريق جاء بعد لقاء ضم وزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي مع عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية والمجلس البلدي ومجلس حكماء وأعيان صبراتة، بشأن الوضع الأمني في المدينة.

وأشار إلى أن الخروقات الأمنية التي شهدتها صبراتة والتي كان آخرها إصابة عنصري أمن وثلاثة مدنيين بعد إطلاق النار عليهم من قبل خارجين عن القانون، دفعت الأهالي لإغلاق الطريق إلى حين الاستماع لمعاناتهم.

وكانت بلدية صبراتة أعلنت الأيام القليلة الماضية إيقاف وتعليق العمل بكافة مؤسسات الدولة في نطاق البلدية نتيجة للوضع المحتقن بسبب الاعتداء على رجال الأمن.

وأكدت في بيان لها أنه تم التعدي على أفراد دوريات مديرية أمن صبراتة من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، موضحة أن تعليق العمل يأتي حفاظاً على سلامة المواطنيين.