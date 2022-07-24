الدبيبة يتفقد جرحى اشتباكات طرابلس ويعطي تعليماته بالإيفاد لعلاجهم بالخارج

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أفاد المكتب الأعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن رئيس الوزراء وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة أجرى زيارة تفقدية للجرحى والمصابين إثر الأحداث التي شهدتها طرابلس ومحيطها يوم الجمعة، والذين يتلقون العلاج في إحدى مصحات طرابلس.

وأكد أن الدبيبة أعطى تعليماته لجهاز تطوير الخدمات العلاجية، بالتكفل بعلاج كل المصابين في الداخل.

فضلا عن أصدار تعليماته بإيفاد من تتطلب حالته الصحية العلاج في الخارج.

وشدد الدبيبة على ضرورة رعاية الحكومة لكل المتضررين جراء الاشتباكات، ممّن تعرضوا لإصابات مادية.

فضلا عن تكليف لجنة برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي بحصر كل الأضرار التي لحقت بالمدنيين لتعويضهم.