المنفي يبحث مع وفد بلدية الساحل الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية

العنوان – طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي مع وفد من بلدية الساحل الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في البلدية.

وستعرض المنفي مع الوفد خلال اللقاء أمس السبت في طرابلس، الخطوات التي يجب اتخاذها لدعم القطاع الصحي والتعليمي والأمني.

وأكد وفد بلدية الساحل، استمرار دعم المجلس الرئاسي في هدفه نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وأوصى رئيس المجلس الرئاسي، بضرورة العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل البلدية بالتنسيق مع رئيس الوزراء والوزراء التابعين له.

وأشار المنفي إلى أن بلدية الساحل وكل بلديات ليبيا جزء من مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقه لرأب الصدع ولتحقيق السلام والاستقرار الدائم.