الأسمر: الميليشيات في ليبيا تعد المحرك الأساسي للعملية السياسية

ليبيا – قال مدير مركز الأمة للدراسات محمد الأسمر إن اشتباكات طرابلس لن تنتهي، والقضاء على الميليشيات في ليبيا صعب المنال.

الأسمر وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” أشار إلى أن الإجراءات الليبية المتخذة لوقف الاشتباكات مجرد تسويق للمواطن الليبي بأن هناك جهة تتابع تلك الأحداث.

ولفت إلى أن إقالة وزير الداخلية من الإجراءات الضعيفة التي اتخذت، لأن الوزارة ليس لديها قوة الميليشيات من حيث العدد والميزانية وغيرها من الإمكانيات، مؤكدًا أن الميليشيات في ليبيا تعد المحرك الأساسي للعملية السياسية.

