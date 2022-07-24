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قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب اليوم الأحد معلقا على ملتقى الزاوية عبر صفحته على الفيسبوك إن ملتقى فاعليات المنطقة الغربية يعد نموذجا وطنيا و حضاريا مشرفا و يرسخ مبدأ الوحدة الوطنية و تعبيرا حرا عن إرادة الشعب الليبي الذي يرزح تحت بطش الفوضى و الظلم والفساد.

وأوضح أن ملتقى فاعليات المنطقة الغربية يشير و بوضوح لتطلع الشعب الليبي الكريم لقيام دولة مدنية و ديمقراطية.

مؤكدا أن هذه الدولة تحتكم للشرعية الدستورية.

ومنوها أنه لم يعد ثمة أفق لمن يسعى لحكم الليبيين بالبطش و الإرهاب أو بشراء الذمم و الولاءات بالمال العام وبالحرام.

قائلا ” أن الوطن ليس سلعة تباع وتشترى”.

وتابع فتحي باشاغا” الحراك الشعبي الكبير الداعم للحكومة الليبية في شرقنا الحبيب و جنوبنا المكلوم و مدينة الصمود مصراتة و المنطقة الغربية بأسرها يعطينا الأمل في أن الروح الوطنية الجسورة ستنتصر على عصبة الفساد التي اعتقدت أنها تستطيع شراء الوطن بالمال الحرام.

وكان قد انتهى قبل قليل بقاعة الشهداء بمصفاة الزاوية اجتماع القيادات الاجتماعية والسياسية في المنطقة الغربية.

الداعم لحكومة الأستقرار الليبية المكلفة من مجلس النواب.

وقال رئيس مكتب الإعلام الأمني لوزير الداخلية بالحكومة محمد أبولموشة في تصريح لإخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن الملتقى كان بحضور عدداً من الوزراء وأعضاء مجلس النواب.

ومجالس بلدية والأعيان والحكماء والنشطاء والضباط التابعين للداخلية والقيادات في المنطقة الغربية.

في حين أوضح أبولموشة، أن الحاضرين أكدوا تبعيتهم للحكومة وكامل أعترافهم للحكومة.

منوها أن هذة تعتبر خطوة إيجايبة، بعد المنطقة الشرقية.

مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن تكون هناك كلمة لرئيس الحكومة فتحي باشاغا عبر تطبيق الزوم.

ولكن لم يحالفنا الحط بالربط بسبب مشاكل في الأنترنت خارج عن سيطرتنا.