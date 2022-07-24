الرجوبي: مصراتة استعادت الهدوء

قال رئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة محمد الرجوبي، إن الوضع داخل المدينة عاد إلى طبيعته في مدينة مصراتة، وأُزيلت السواتر الترابية وفتحت كل الطرق، وخلصت اجتماعات البارحة إلى تشكيل لجنة من النيابة العامة مكونة من 3 وكلاء نيابات تتولى التحقيق فيما حدث، على أن يمثل للتحقيق كل من تطلبه اللجنة لذلك من جميع الأطراف.

أضاف في تصريحات صحفية أن المحامي العام شرع في التحقيق من مساء الأمس، وأعضاء اللجنة أكثر حيادية وعدالة، والمهم هو وجود طاعة واستجابة للفريق من قبل الجميع، و دورنا هو الإصلاح بين الناس والوقوف مع القانون والمظلوم.