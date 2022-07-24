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أبولموشة: باشاغا سيلقي كلمة في ملتقى الزاوية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – الزاوية

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية محمد  أبولموشة، اليوم الأحد إن رئيس الحكومة فتحي باشاغا سيلقي كلمة عبر الزووم في ملتقى الزاوية الذي سينطلق بعد قليل.

وأكد أبولموشة في تصريحات صحفية أن عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وحكماء ووجهاء المنطقة الغربية سيحضرون الملتقى.

وأشار المتحدث إلى أن الملتقى يأتي لتأكيد تبعية المنطقة للحكومة الليبية ودعم حكماء المنطقة وأعيانها للحكومة في أداء مهامها وتنفيذ التزاماتها.

وكان عدد من وزراء الحكومة الليبية، وأعيان وحكماء مدينة طرابلس وصلوا إلى مدينة  الزاوية للقاء عدد من حكماء وأعيان المنطقة الغربية المشاركين في ملتقى فعاليات المنطقة الغربية.


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صحيفة العنوان الليبية

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