الدرقاش: هدف حفتر من دعمه لحكومة باشاآغا زرع الفتنة في مناطق خصومه

ليبيا – أكد مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني بمدينة مصراتة أنه مالم تعرف مصراتة الحق وتقف معه وتعرف الباطل وتقف ضده لن تُسدَّ أبواب الفتن.

الدرقاش قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن إمساك العصا من المنتصف ووضع الحق والباطل في سلّة واحدة فهو والظلم سواء، بحسب تعبيره.

ونوّه إلى أن صفقة تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أوضحت بشكل جلي أن هدف خليفة حفتر من دعمه لحكومة فتحي باشاآغا لم يكن الحكومة نفسها بل هدفه كان زرع الفتنة في مناطق خصومه.

