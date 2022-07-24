المنقوش تبحث مع ماساكي أماديرا تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاقتصاد والتعليم

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بحثت وزير الخارجية نجلاء المنقوش مع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا بحضور القائم بأعمال بالوكالة لدى اليابان أحمد النعاس عدد من الملفات المشتركة بين البلدين أهمها إنتاج النفط والغاز.

وثمن القائم بالأعمال الياباني خلال لقائه مع الوزيرة في طرابلس جهود حكومة الوحدة الوطنية؛ لاحتوائها الدائم للمشاكل السياسية والأمنية.

وذلك بهدف تعزيز الاستقرار وفرض الأمن في ليبيا.

كما بارك القائم بالأعمال زيادة انتاج النفط وضخ الغاز اللذان توقفا المدة الماضية.

كما ثمن اختيار أحمد النعاس قائماً بالأعمال بالوكالة لدى اليابان لاستكمال مسيرة العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

معرباً في ذات السياق عن سعادته لقرب الانتهاء من الترتيبات اللوجستية اللازمة لاستئناف عمله من طرابلس خلال الفترة القريبة القادمة.

وأكد ماساكي أماديرا على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجال التكنولوجي والاقتصادي مع ليبيا.

حيث وجه دعوته للمنقوش للمشاركة في مؤتمر “طوكيو” الدولي للتنمية في دورته الـ 8 والذي ستستضيفه تونس الشقيقة في 2728 أغسطس المقبل.

مؤكداً على أهمية مشاركة ليبيا في هذا المؤتمر، في ظل سعيهم لتعزيز الشراكة الأفريقية اليابانية.

وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في الاستقرار والرخاء.

ومن جانبها أكدت المنقوش على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاقتصاد والتعليم بين البلدين الصديقين.

خاصة لما لدى دولة اليابان من خبرة رائدة في هذا المجال.

وقدمت المنقوش تعازي حكومة الوحدة الوطنية لدولة اليابان الصديقة حكومة وشعباً في حادثة اغتيال رئيس الوزراء شينزو آبي المؤسفة.

مرحبة بوجود القائم بالأعمال ماساكي أماديرا في طرابلس.