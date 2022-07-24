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السايح: سنتعامل مع الحكومة التي تمول وتؤَمن العملية الانتخابية

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إن المجلس الرئاسي لا يستطيع بمعزل عن مجلس النواب إصدار مراسيم رئاسية لصياغة القوانين والتشريعات الانتخابية، لافتاً إلى أن هذه المسألة تتعلق بالسلطة التشريعية.

وأوضح السايح أنه في حال أصدر الرئاسي هذه القوانين فعليه أن يحيل هذا المرسوم إلى مجلس النواب ليتولى صياغة هذه القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، مضيفا أن المفوضية بمجرد أن يحال لها القانون ستتعامل مع الحكومة القائمة التي تستطيع أن تمولها وتؤمن العملية الانتخابية.

وتابع السايح في تصريحات صحفية، أن تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والشيوخ ستستغرق على أقل تقدير 36 ساعة، مقترحا أن تجرى عمليتان بشكل متزامن والثالثة منفردة حتى تكتمل نتيجة الاستحقاقات الثلاثة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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