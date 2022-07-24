خلال لقائه المنقوش..القائم بأعمال سفارة اليابان يبارك زيادة إنتاج النفط وضخ الغاز

العنوان – طرابلس

بارك القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا زيادة إنتاج النفط وضخ الغاز اللذان توقفا المدة الماضية.

وأعرب أماديرا – خلال لقائه وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش – عن سعادته لقرب الانتهاء من الترتيبات اللوجستية اللازمة لاستئناف عمله من طرابلس خلال الفترة القريبة القادمة.

وأكد القائم بالأعمال على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجال التكنولوجي والاقتصادي مع ليبيا.

ووجه أماديرا دعوته للمنقوس للمشاركة في مؤتمر “طوكيو” الدولي للتنمية في دورته الـ 8 والذي ستستضيفه تونس في 27- 28 أغسطس المقبل.

وشدد القائم بالأعمال على أهمية مشاركة ليبيا في هذا المؤتمر، في ظل سعيهم لتعزيز الشراكة الأفريقية – اليابانية، وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في الاستقرار والرخاء.

ومن جانبها، أكدت وزيرة الخارجية على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاقتصاد والتعليم بين البلدين الصديقين، خاصة لما لدى دولة اليابان من خبرة رائدة في هذا المجال.