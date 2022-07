ليبيا – التقى رئيس البرلمان المالطي أنجلو فاورجيا رئيسة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب ربيعة بوراس.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب عددًا من الملفات ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين في مجالات مختلفة، وتنسيق العمل المشترك لمواجهة التحديات في منطقة البحر المتوسط لصالح شعوب المنطقة.

كما تركز اللقاء على أهمية دور مجلس النواب في تعزيز الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة من خلال دوره في دعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق عملية شفافة ونزيهة.

ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان المالطي خلال اللقاء دعمه ورغبته في التعاون مع مجلس النواب الليبي للمساعدة في حل الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التعاون وتعزيز دور البرلمانات في مساعدة بلدانهم نحو الاستقرار والتنمية والسلام

يُشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعاون المشترك مع برلمانات الدول الصديقة والعمل على القضايا المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.

The post رئيس البرلمان المالطي لـ بوراس: نرغب في التعاون لحل الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية