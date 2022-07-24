فكي: أمن المدنيين هو التزام بموجب القانون الإنساني الدولي

استنكر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد ، الخسائر في الأرواح الناجمة عن اشتباكات الجماعات المسلحة المتناحرة في طرابلس، مؤكدًا أن أمن المدنيين هو التزام بموجب القانون الإنساني الدولي.

وقال بيان للمفوضية تم نشره أمس السبت، تابع فكي بقلق بالغ التطورات الأخيرة في انعدام الأمن في طرابلس، ودعا الأطراف المتحاربة إلى إسكات أسلحتهم بالامتناع عن جميع أشكال العنف احتراما لتطلعات الشعب الليبي إلى السلام.

كما أكد رئيس المفوضية مجددًا على التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم عملية السلام في ليبيا من خلال خارطة الطريق الخاصة به للمصالحة، والتي تقودها اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المخصصة لليبيا، برئاسة رئيس جمهورية الكونغو، ساسو نغيسو.

وحث، رئيس المفوضية جميع الأطراف السياسية الفاعلة، من أجل تحقيق السلام والأمن المستدامين، على مضاعفة جهودهم من أجل إيجاد حلول ودية للأزمة الحالية، ووضع مصلحة ليبيا والشعب الليبي فوق الاعتبارات الأخرى