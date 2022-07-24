محامي البغدادي المحمودي : الملف حي والجبالي ومن معه سيحاسبون (خاص)

سنيا البرينصي – بوابة إفريقيا الإخبارية |

24 July, 2022

أكد مبروك كرشيد، عضو هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي، أن هذا الملف حي وأن المتورطين في تسليم منوبه سيحاسبون وعلى رأسهم رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.

واعتبر كرشيد، في تصريح خاص ل”بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الأحد، أن تسليم البغدادي المحمودي في عهد حكومة الترويكا يعد أكبر وصمة عار على جبين من يحكم تونس في ذلك الوقت.

كما أكد مبروك كرشيد أن البغدادي المحمودي ما زال مصرا على تتبع كل الأطراف المتورطة في تسليمه أمام القضاء التونسي.

وأشار إلى أن هيئة الدفاع لديها كل الوثائق اللازمة لفضح الأطراف التي قامت بعملية التسليم في شهر جوان 2012.

وشدد مبروك كرشيد على أن جميع الأطراف المسؤولة عن تسليم البغدادي المحمودي ستحاكم.