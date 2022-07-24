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بعد ضرب محامي في طرابلس..البعثة الأممية قلقة من العنف ضد المحامين في ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها إزاء المضايقات والقيود وأعمال العنف المتواصلة بحق المحامين.

وأشارت البعثة في تغريدة لها عبر حسابها في “تويتر” إلى تعرض المحامي عبدالله علي فرحات للضرب في 18 يوليو في محكمة طرابلس من قبل حرس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة أنه إبان الأشهر الستة المنصرمة، تعرض ستة محامون آخرون للاعتداء والاعتقال والاحتجاز التعسفي.

وأكدت أن دور المحامون أساسي يضطلع في السعي لتحقيق العدالة وبموجب القانون الليبي ينبغي حمايتهم من التعرض للاعتقال والاحتجاز وغير ذلك من الإجراءات القانونية أثناء تأديتهم لواجبهم الرسمي.

وطالبت البعثة بتحقيق كامل ومستقل في الاعتداءات التي طالت عاملين في مهنة المحاماة ممن كانوا يقومون بعملهم الرسمي ومحاسبة كل مرتكبي أعمال العنف.


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صحيفة العنوان الليبية

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