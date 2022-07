ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد الجامعي أحمد المبروك إن ليبيا تعتمد على سلعة واحدة هي النفط الذي يُعتبر أوكسجين الاقتصاد الوطني.

المبروك وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أن عودة إنتاج ليبيا النفطي وانتشال الاقتصاد الغارق من أزماته سيسهمان في توفير عوائد دولارية لتغطية الإنفاق ودفع مسيرة تعافي الاقتصاد.

