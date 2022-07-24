مفوضية الانتخابات تتابع آليات تنفيذ خطط وبرامج إداراتها لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة

طرابلس 24 يوليو 2022 (وال)- ناقش مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأحد، الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير العمل في المفوضية.

كما استعرض الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس المفوضية عماد السائح بحضور أعضاء المجلس، وعدد من مديري الإدارات والأقسام، الإجراءات اللازمة لعملية تطوير منظومة تسجيل الناخبين، وما تم تنفيذه منها، لتكون جاهزة للتحديث خلال الفترة القادمة.

وحضر الاجتماع ممثلين عن فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا (UN) ورئيس مكتب المنظمة الدولية للنظم الانتخابية في ليبيا (IFES)، وذلك بمقر المفوضية.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالا لسلسة الاجتماعات التي باشرت المفوضية في عقدها لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسُبل تعزيزها. (وال)

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