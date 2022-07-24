معلقا على أحداث طرابلس ومصراتة.. أبو الغيط: اللجوء إلى السلاح في ليبيا مقلق

أخبار ليبيا 24

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه حيال الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينتا طرابلس ومصراتة خلال اليومين الماضيين، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الليبيين.

وقال جمال رشدي، الناطق الرسمي باسم الأمين العام، إن “أبو الغيط يعتبر تجدد اللجوء إلى السلاح والاشتباكات المسلحة بغض النظر عن أطرافها أمرًا مقلقًا”.

وحث أبو الغيط السلطات الليبية المختصة علىاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن.

وأهاب الناطق بجميع الفاعلين السياسيين أن يضطلعوا بمسؤولياتهم نحو توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية، كجزء مهم من استعادة الاستقرار إلى ليبيا.

وكانت قد شهدت العاصمة طرابلس يومي الجمعة والسبت اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل 16 قتيلا و52 جريحا وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

كما شهدت مصراتة السبت اشتباكات عنيفة قرب بوابة الدافنية (غرب) بين “القوة المشتركة” الداعمة لحكومة عبدالحميد الدبيبة، و”لواء المحجوب” المؤيد لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وبدأت الاشتباكات عند بوابة الدافنية، وتوسعت إلى محيط الطريق الساحلي، المؤدي إلى العاصمة طرابلس، حيث حاولت “القوة المشتركة” مداهمة تمركز “لواء المحجوب” في “مفرق زريق”، للسيطرة على الآليات هناك، والقبض على آمر القوة عبد الله أبو سنينة.