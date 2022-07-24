التواتي: ما يحدث في ليبيا أغرب من حكايات أليس في بلاد العجائب

أكد الطبيب الجراح، عامر التواتي، أن ما يحدث في ليبيا أغرب من حكايات أليس في بلاد العجائب.

وقال التواتي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه “لو حدث وقام لويس كارول، صاحب الحكاية الشهيرة «أليس في بلاد العجائب» من مرقده الأبدي وزارنا وشاهد العجائب التي تحدث في بلادنا لأقتنع تماما بأن حكايته عن اليس التي طافت في كل الأفاق وترجمت لكل لغات الدنيا هي حكاية تافهة أمام حجم ونوع العجائب التي تزخر بها بلادنا”.

وأوضح أنها “عجائب حقيقية وليست خيالية كما حكايته, بل إن الرجل لا يحتاج أن يزورنا, لو أنه فقط شاهد أي قناة من عشرات قنواتنا الفضائية واستمع لتصريحات ساستنا ونخبتنا لخجل الرجل من نفسه ومن حكايته”.