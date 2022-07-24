بشأن ملتقى الزاوية.. باشاغا: الحراك الداعم للحكومة الليبية يعطي الأمل في أن الروح الوطنية ستنتصر

العنوان-الزاوية

قال رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الأحد، معلقا على ملتقى الزاوية إن “الحراك الشعبي الكبير الداعم للحكومة الليبية في شرقنا الحبيب و جنوبنا المكلوم ومدينة الصمود مصراتة والمنطقة الغربية بأسرها يعطينا الأمل في أن الروح الوطنية الجسورة ستنتصر على عُصبة الفساد التي اعتقدت أنها تستطيع شراء الوطن بالمال الحرام”.

وأوضح باشاغا أن ملتقى فاعليات المنطقة الغربية يشير و بوضوح لتطلع الشعب الليبي الكريم لقيام دولة مدنية و ديمقراطية.

وفي بيان نشره مكتبها الإعلامي أكدت الحكومة الليبية على ضرورة التواصل مع الجميع وفي كافة ربوع البلاد، حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ اهدافها المتمثلة في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن.

وكان قد شارك في ملتقى الزاوية وزير الداخلية بالحكومة الليبية، عصام أبوزريبة، ووزير الصحة،عثمان عبدالجليل، ووزير الطيران المدني، هشام أبوشكيوات.

كما شارك في الملتقى وزير الرياضة، عبدالسلام غويلة، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة، انتصار عبود، ووزير الدولة لشؤون المهجرين والمفقودين، علي قدور.