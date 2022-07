الرجوبي: الوضع عاد إلى طبيعته في مدينة مصراتة وأُزيلت السواتر الترابية وفتحت كل الطرق

ليبيا – قال رئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة محمد الرجوبي إن الوضع عاد إلى طبيعته في مدينة مصراتة، وأُزيلت السواتر الترابية وفتحت كل الطرق.

الرجوبي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأحد أضاف: “خلصت اجتماعات البارحة إلى تشكيل لجنة من النيابة العامة مكونة من 3 وكلاء نيابات تتولى التحقيق فيما حدث، على أن يمثل للتحقيق كل من تطلبه اللجنة لذلك من جميع الأطراف”.

وأوضح أن المحامي العام شرع في التحقيق من أمس السبت، وأعضاء اللجنة أكثر حيادية وعدالة، والمهم هو وجود طاعة واستجابة للفريق من قبل الجميع.

الرجوبي أشار إلى أن دورهم يتمثل في الإصلاح بين الناس والوقوف مع القانون والمظلوم.

