فكي: قلقون من التطورات الأخيرة وانعدام الأمن في طرابلس

أخبار ليبيا 24

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، إنه يتابع بـ”قلق بالغ التطورات الأخيرة من انعدام الأمن في طرابلس”، داعيًا الأطراف المتحاربة إلى إسكات أسلحتهم بالامتناع عن جميع أشكال العنف احترامًا لتطلعات الشعب الليبي إلى السلام.

واستنكر رئيس المفوضية “الخسائر في الأرواح الناجمة عن اشتباكات بين الجماعات المسلحة المتناحرة”.

وأكد فكي أن تأمين المدنيين يعد واجبًا بموجب القانون الإنساني الدولي، حسب ما ذكر بيان للمفوضية، نُشر مساء السبت.

وأكد فكي مجددًا التزام الاتحاد المستمر بدعم عملية السلام في ليبيا من خلال خارطة الطريق الخاصة به للمصالحة، بقيادة اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المتعلقة بليبيا، برئاسة رئيس جمهورية الكونغو ساسو نغيسو.

كما حث فكي جميع الأطراف السياسية الفاعلة على مضاعفة جهودهم من أجل إيجاد حلول ودية للأزمة الحالية، ووضع مصلحة ليبيا والشعب الليبي فوق الاعتبارات الأخرى، وذلك من أجل تحقيق السلام والأمن المستدامين.

كانت قد شهدت العاصمة طرابلس يومي الجمعة والسبت اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل 16 قتيلا و52 جريحا وفق ما أعلنته وزارة الصحة.