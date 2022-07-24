قزيط: ظاهرة “الإخفاء القسري” تعكس وجود حالة مريعة من الإفلات من العقاب خاصة لحملة السلاح

علق عضو مجلس الدولة الإستشاري بلقاسم قزيط على ظاهرة الإخفاء القسري في ليبيا، بالقول: إن هذا الأمر يعكس وجود حالة مريعة من الإفلات من العقاب خاصة لحملة السلاح، حيث ما زال الكثير من السجون السرية والسجون الخاصة والكثير من عمليات القبض والسحل والضرب خارج إطار القانون.

قزيط وفي تصريحات صحفية، أوضح أن السياسيين في ليبيا يحاولون تجميل الصورة، لكن هناك حالة واسعة من الإفلات من العقاب وهو أمر مؤسف للغاية.

وحول دور الأحزاب والمجتمع المدني لوضع حد لظاهرة الاختفاء القسري، قال قزيط: “إن الأحزاب والجمعيات لم تقدم شيئًا على الأرض لوضع حد لظاهرتي الاختفاء القسري والإفلات من العقاب، كلها منحازة رغم أنه من المفترض أن المجتمع المدني مثلًا يدافع عن قيم ومبادئ، لكن في ليبيا صوته ضعيف والأحزاب فقط تتكالب على السلطة ونهب المال العام”.

وأشار قزيط إلى أن من أسباب استفحال هذه الظاهرة أن الدفاع عن الضحايا يتخذ فقط طابعًا أسريًا وأحيانًا قبليًا والمجتمع المدني في غاية الضعف والتسييس.