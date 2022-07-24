باشاغا: حراك شعبي كبير داعم لحكومتي وسننتصر على عُصبة الفساد

أشاد رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان فتحي باشاغا بملتقى فعاليات المنطقة الغربية الذي جرى عقده اليوم الأحد في قاعة مصفاة الزاوية، ووصفه بأنه نموذج وطني وحضاري مشرف.

وقال باشاغا في تدوينة عبر “فيسبوك” إن الملتقى يرسخ مبدأ الوحدة الوطنية، وإنه تعبير حر عن إرادة الشعب الليبي الذي يرزح تحت بطش الفوضى والظلم والفساد.

وأضاف رئيس الحكومة: “الملتقى يشير بوضوح لتطلع الشعب الليبي الكريم لقيام دولة مدنية وديمقراطية تحتكم للشرعية الدستورية”.

وأكد باشاغا: “لم يعد ثمة أفق لمن يسعى لحكم الليبيين بالبطش والإرهاب أو بشراء الذمم والولاءات بالمال العام وبالحرام”، مشددا على أن الوطن ليس سلعة تباع وتشترى.

وأشار باشاغا إلى وجود حراك شعبي كبير داعم للحكومة الليبية في الشرق الحبيب والجنوب المكلوم ومدينة الصمود مصراتة والمنطقة الغربية بأسرها، على حد تعبيره.

وتابع باشاغا: “هذا الحراك يعطينا الأمل في أن الروح الوطنية الجسورة ستنتصر على عُصبة الفساد التي اعتقدت أنها تستطيع شراء الوطن بالمال الحرام”.