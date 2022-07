ليبيا – قال الخبير النفطي حسن الصديق إن ليبيا مطالبة برفع معدلات إنتاجها إلى 3 ملايين برميل في عام 2023.

الصديق وفي تصريحات خاصة لموقع “العربث الجديد”، أوضح أن رفع معدلات الإنتاج يضمن للبلد الاستفادة من صعود الأسعار عالميًا لتطوير حقولها النفطية وتعزيز إيرادات موازنتها العامة.

