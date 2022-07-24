جامعة غريان تستضيف الندوة الأولى للجامعات الليبية لمناقشة مقترح الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية

غريان 24 يوليو 2022 (وال)- استضافت جامعة غريان اليوم الأحد بمدرج كلية العلوم، الندوة الأولى من مسار اللقاءات التي تستهدف الجامعات الليبية لمناقشة مقترح الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية برعاية المجلس الرئاسي بالشراكة مع مجلس التخطيط الوطني وجامعات الجبل الغربي.

ورحب رئيس جامعة غريان الدكتور محمد إبراهيم غومة، بالحضور وأثنى على الجهود المبذولة لإنجاح هذه الندوة وذلك من أجل إنجاز مصالحة وطنية حقيقية تضمن تحقيق الأمن والاستقرار في كامل ربوع البلاد.

وحضر الندوة وفد المجلس الرئاسي الذي يضم رئيس مجلس التخطيط الوطني الدكتور مفتاح حرير، وأعضاء من مركز دراسات القانون والمجتمع ببنغازي، وكذلك رئيس جامعة الزنتان ورئيس جامعة نالوت وعدد من عمداء بلديات الجبل وشيوخ وأعيان غريان وعمداء الكليات وأساتذة جامعات الجبل الغربي ومؤسسات المجتمع البلدي غريان وشباب وطلبة غريان.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة – في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية بغريان – إن هذه الندوة تعتبر أول ندوة من مسار اللقاءات التي تستهدف الجامعات الليبية برعاية المجلس الرئاسي بالشراكة مع الجامعات الليبية لعرض رؤية المجلس الرئاسي للمصالحة الوطنية على الجامعات والأكاديميين والخبراء.

وأكدت وهيبة على أهمية مشاركة الطلبة والمهتمين لإثراء هذه الرؤية وعرضها للنقاش، وأبداء أي تعديلات بشأنها، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تعد مفصلة تتناول مشروع المصالحة الوطنية الذي عرضه المجلس الرئاسي خلال الشهر الماضي، لكي تمهد إلى استكمال هذا المسار للمصالحة الوطنية ويكون هناك تعزيز للملكية المحلية.

وأوضحت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي أن “هذه المصالحة هي مشروع يملكه الليبيين، لأبداء آرائهم وملاحظاتهم حول هذا المشروع، ولهذا نحن توجهنا للجامعات لأثراء وتدارس هذه الرؤية”.

وتتناول الندوة عدة محاور، أبرزها جذور الصراع، والهوية الوطينة، ونظام الحكم ، واللامركزية ، والعدالة الانتقالية.

وتهدف رؤية مقترح المصالحة الوطنية الى مصالحة جامعة وشاملة، جذرية، توافقية، قانونية اجتماعية، وعدالة انتقالية، شرعية، تمكينيه، تأسيسية تؤمّن ببيئة مجتمعية مستقرة ينعم أفرادها بعيش آمن دون تمييز أو إقصاء. (وال)

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