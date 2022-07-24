«أبو الغيط»: تجدد اللجوء للسلاح في ليبيا أمر مقلق

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه يشعر بالقلق “حيال الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينتا طرابلس ومصراتة خلال اليومين الماضيين والتي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين الليبيين”.

وقال جمال رشدى، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في تصريح على الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية، إن “أبو الغيط يعتبر تجدد اللجوء إلى السلاح والاشتباكات المسلحة بغض النظر عن أطرافها أمراً مقلقاً”، مردفًا أنه “حث السلطات الليبية المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن”.

وختم رشدي، موضحا أنه يهيب “بجميع الفاعلين السياسيين أن يضطلعوا بمسئولياتهم نحو توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وفى مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية، كجزء هام من استعادة الاستقرار إلى ليبيا”.