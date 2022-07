الأمين: وليامز لم تنتبه للتناقض اللامنطقي الصارخ في خلاصة مناقشاتها

ليبيا – علق القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا على تصريحات المستشارة الأممية ستيفاني وليامز ولقائها مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري.

الأمين قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يبدو أنك لم تنتبهي للتناقض اللامنطقي الصارخ في خلاصة مناقشاتك”.

وأضاف: “فكيف توافقي عقيلة والمشري في ضرورة ترتيب وتنصيب وتقاسم المناصب السيادية الآن، ثم تختمين بالقول بتحييد المؤسسات ومنها النفط عن السياسة وتأجيل تغيير رؤسائها إلى حكومة منتخبة؟ هذا تضليل للعقل وازدراء للمفاهيم”.

