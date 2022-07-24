وزارة الخارجية تُطلق عددًا من المنظومات الإلكترونية ضمن مشروع التحول الرقمي

طرابلس 24 يوليو 2022 (وال)- أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم الأحد، إطلاق مجموعة من المنظومات الإلكترونية الجديدة ضمن مشروع التحول الرقمي للوزارة.

وأفادت الوزارة – في بيان عبر حسابها على فيسبوك – بأنها أطلقت منظومة المراسم العامة والتي ستساهم في تقديم الخدمات الإلكترونية للسفارات والبعثات الأجنبية المعتمدة لدى ليبيا والموجودة في البلاد؛ من أجل تسهيل الخدمات الدبلوماسية لهم.

كما فعّلت الوزارة منظومة التقديم الإلكتروني الخاصة بإصدار جوازات السفر “الدبلوماسية، الخاصة السياسية” للموفدين بالخارج، وأيضًا منظومة “شؤون الموظفين” التي تعمل على تغطية جميع المتطلبات الإدارية للموظف داخل الوزارة.

ونوهت الوزارة بأن هذه المنظومات؛ ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تعمل عليه الوزارة منذ فترة، مشيرة إلى أنها أطلقت سابقًا “منظومة للشؤون القنصلية”، و”منظومة السجناء بالخارج”، و”منظومة الإرشيف الإلكتروني”. (وال)

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