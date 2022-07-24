«السايح» يبحث الإجراءات اللازمة لعملية تطوير منظومة تسجيل الناخبين

عقد رئيس المفوضية العليا للإنتخابات المجلس، عماد السائح، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير العمل في المفوضية.

واستعرضت مفوضية الانتخابات في بيان نشره موقعها الرسمي، “الإجراءات اللازمة لعملية تطوير منظومة تسجيل الناخبين، وما تم تنفيذه منها، لتكون جاهزة للتحديث خلال الفترة القادمة”.

وتابع البيان؛ “ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لسلسة الاجتماعات التي باشرت المفوضية في عقدها لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها”.

تجدر الإشارة إلى الاجتماع شارك فيه؛ أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، ومدير إدارة العمليات، ومدير ادارة النظم والمعلومات، ورئيس قسم التدريب، ورئيس قسم تسجيل الناخبين، ورئيس قسم تسجيل المرشحين، وضم الاجتماع ممثلين عن كل من: فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا (UN)ورئيس مكتب المنظمة الدولية للنظم الانتخابية في ليبيا (IFES) ، وذلك بمقر المفوضية.