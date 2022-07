ليبيا – اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال بدر الدين التومي رئيس اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة أمس السبت مع أعضاء مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري وأعضاء اللجنة الفنية لتنفيذ المبادرة.

المجتمعون تابعوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أعمال اللجان الفرعية بالبلديات، ووضع جدول زمني تحدد بموجبه موعد استلام نتائج أعمال اللجنة.

وأشارت الوزارة إلى تواصل اللجان الفرعية بالبلديات حصر من سينتفعون من المبادرة من الشباب والأسر المحتاجة، والذين تستهدف هذه المبادرة إعانتهم عبر منحهم قروضًا سكنية.

The post التومي يتابع أعمال لجنة تنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية