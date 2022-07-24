أعيان وشباب قبيلة الحاسة يجددون دعمهم لمجلس النواب بصفته ممثلا شرعيًا للشعب الليبي

القبة 23 يوليو 2022 (وال)- استنكر عدد من أعيان وشباب قبيلة الحاسة بمنطقة قرنادة، الاعتداء على مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، معبرين عن دعمهم للمجلس بصفته الممثل الشرعي المنتخب من الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال لقائهم اليوم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة، وفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق.

ووجه الأعيان دعوة لرئيس مجلس النواب لزيارة منطقة قرنادة، كما تقدموا له بدرعٍ تقديرًا لجهوده الوطنية ومواقفه الراسخة في خدمة الوطن. (وال)

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