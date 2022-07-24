القطراني يتعهد بتوفير احتياجات سرت من الوقود

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد نائب رئيس الحكومة المرتقبة، علي فرج القطراني، ضرورة حل أزمة نقص الوقود وغاز الطهي في بلدية سرت. متعهدا بتوفير احتياجات المواطنين من الوقود خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان مجلس وزراء الحكومة، بمدينة بنغازي، بحضور مديري شركتي “الشرارة”. و”الراحلة”، ومندوب عن شركة ليبيا نفط، وعدد من مالكي محطات الوقود بمدينة سرت. إضافة إلى عضو مجلس النواب عن المدينة، زايد هدية ، ووكيل وزارة الداخلية، فرج قعيم.

وناقش القطراني، مع عميد بلدية سرت، مختار المعداني، غلق الطريق الساحلي، وانعكاساته على الأحوال المعيشية في مدينة سرت. وما ترتب عليه من نقص في الوقود وغاز الطهي.

من جهته، قال المعداني إن سرت لم تتحصل منذ أكثر من أسبوع على حصتها الكاملة من الوقود. ما تسبب في أزمة، فضلا عن قلة كميات غاز الطهي التي تصل إلى البلدية في أوقات متباعدة. وفق بيان صادر عن الحكومة.

وقال فرج قعيم، إن الظروف التي تمر بها البلاد وحالة الانقسام أثرت على حصول مدينة سرت على حصتها من الوقود.