مديرية أمن البيضاء: لا صحة لطرد العمالة المصرية بسبب اعتداء شاب على فتاة ووالدها

أكد مدير مديرية أمن البيضاء، خالد البسطة، أنه “لا صحة لما يتداول من أخبار حول طرد العمالة المصرية من المدينة بسبب اعتداء شاب مصري على فتاة ووالدها”.

وقال البسطة، في تصريح صحفي، إن “المصريون أصحاب المسوغات المكتملة والحاصلين على إقامات وشهادات صحية وجوازات سفر، موجودون ويزاولون أعمالهم في محالهم التجارية وبقية المواقع الخدمية الأخرى”.

وتابع؛ أن “المصريون الذين لا يملكون مستندات يتولى جهاز الهجرة غير القانونية ترحيلهم”، مردفًا أن “المديرية وضعت خطة أمنية لتنظيم العمالة الوافدة، وتعمل على تنفيذها بعيدا عن حادثة الاعتداء”.

وختم «البسطة» موضحًا أن “الاحتقان الذي حصل لسكان مدينة البيضاء انتهى بعدما اتضح أن مرتكب الحادثة مواطن من أم ليبية ومن مواليد ليبيا”.