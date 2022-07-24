شركة الواحة: انتهاء صيانة محطة الدفة الشمالية واستئناف إنتاجها

أعلنت شركة الواحة للنفط، اليوم الأحد، انتهاء أعمال صيانة محطة الدفة الشمالية وعودتها للإنتاج بمعدل 45 ألف برميل يوميًا، على خط تصريف الغاز 24 بوصة (الشعلة)، وهي الأعمال التي استغرقت ثلاثة أيام من العمل المتواصل.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن إنتاجها عاد بالكامل بشقيه النفط والغاز باستثناء مجموعة بسيطة من الآبار ما زال العمل جاريًا لعودتها للإنتاج، مقدمة الشكر لأقسام الإنتاج والهندسة والنقل والخدمات لإنجاز هذا العمل في فترة وجيزة.

– شركة الواحة تطلع مؤسسة النفط على عراقيل تحقيق مستهدفاتها

وفي وقت سابق اليوم الأحد، عرضت إدارة شركة الواحة، خلال اجتماعها، مع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركة وتحول دون تحقيق مستهدفاتها، بحسب ما نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت المؤسسة إن الاجتماع ناقش النشاط العام لشركة الواحة، وقدّمت خلاله إدارة الشركة عرضًا مرئيًا تناول المشاريع المنجزة والتي ما زالت قيد الإنجاز، والقدرات النفطية والغازية للشركة، إضافة إلى الجوانب القانونية والمالية المتعلقة بها، وملخص عن المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركة وتحول دون تحقيق مستهدفاتها.

أعمال صيانة محطة الدفة الشمالية (صفحة شركة الواحة للنفط على فيسبوك)

أعمال صيانة محطة الدفة الشمالية (صفحة شركة الواحة للنفط على فيسبوك)

أعمال صيانة محطة الدفة الشمالية (صفحة شركة الواحة للنفط على فيسبوك)

أعمال صيانة محطة الدفة الشمالية (صفحة شركة الواحة للنفط على فيسبوك)