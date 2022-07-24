الوطنية للنفط وشركة الخليج تبحثان سبل المحافظة على استمرار معدلات الإنتاج وزيادتها

العنوان-طرابلس

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، مع شركة الخليج العربي للنفط سبل المحافظة على استمرار معدلات الانتاج وزيادتها

​جاء ذلك في اجتماع عقده مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، عبر الدائرة المغلقة مع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع، أبرزها دعم شركة الخليج العربي في المحافظة على معدلات الانتاج الحالية وزيادتها.

كما تم التطرق للصعوبات التي تواجه الشركة في تحقيق مستهدفاتها، والسبل الكفيلة لحلحلتها وتجاوزها.

وفي ختام الاجتماع، أكد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على تقديم الدعم الكامل لشركة الخليج العربي للنفط، كونها أحد أكبر شركات قطاع النفط.