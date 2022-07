العرادي: السخرية من فضيلة المفتي الغرياني فسق وسوء خلق

ليبيا – دافع عبد الرزاق العرادي القيادي فى حزب العدالة والبناء عن المفتي المعزول الصادق الغرياني، قائلًا: “أن تسخر أو تلمز أو تنبذ فضيلة المفتي فذلك فسق وسوء خلق”.

العرادي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: عندما تختلف مع فضيلة المفتي الشيخ الصادق الغرياني في قضايا سياسية، في العادة يختلف عليها الناس، فهذا مما لا بأس به، وقد اختلفت مع فضيلته مرارًا في بعض القضايا كالاتفاق السياسي وجنيف وموقفه من الأمم المتحدة، ولكن أن تسخر منه أو تلمزه أو تنبذه فذلك فسق وسوء خلق، “ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون”.

