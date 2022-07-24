ملتقى فعّاليات المنطقة الغربية يُطالب مجلسي النواب والدولة بالإسراع في الاتفاق على قاعدة دستورية

الزاوية 24 يوليو 2022 (وال)- دعا ملتقى فعّاليات المنطقة الغربية مجلسي النواب والدولة، للإسراع في الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.

وطالب الملتقى الذي عقد بمدينة الزاوية – في البيان الختامي – بالمحافظة على وحدة وسيادة التراب الليبي، وتوحيد جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وإخراج جميع القوات العسكرية الأجنبية من البلاد.

كما دعا الملتقى إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين من جميع السجون، وجبر الضرر ورد المظالم، وعدم التدخل في الشأن الأمني الداخلي بين المدن والقبائل وعدم تقوية طرف على آخر.

واقترح الملتقى تأسيس مجلس مشائخ المنطقة الغربية بالكامل، وتشكيل لجان مصالحة داخلية وخارجية للتواصل مع المهجرين والنازحين. (وال)

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