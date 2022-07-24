الرجوبي يؤكد لـ “أخبارليبيا24” فتح الطريق الساحلي مصراتة ونجاح مساعي التهدئة

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أعلن رئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة الشيخ محمد الرجوبي عودة الوضع الطبيعي إلى المدينة ، بعد مساعي التهدئة وانتهاء الاجتماعات.

وقال الرجوبي في تصريح لأخبار ليبيا24 اليوم الأحد إنه تم فتح الطريق الساحلي شرقاً وغرباً.

مؤكدا أنه تمت إزالة السواتر الترابية، وتم الأتفاق على تشكيل لجنة من النيابة العامة تتولى التحقيق فيما حدث مؤخراً بالمدينة وبقضايا أخرى.

منوها أنه يجب أن يمتثل للتحقيق كل من تطلبة اللجنة بدون تأخير وفقاً للقانون.

وأوضح الرجوبي، أن سلسلة الأجتماعات التي عقدت كانت من أجل الوصول إلى حل نهائي.

وكان المجلس البلدي مصراتة يقف على مسافة واحدة من الجميع وحيادي جداً، وكذلك الحكماء والأعيان.

مشيراً إلى أن المحامي العام باشر التحقيق بالخصوص.