ضمن مشروع التحول الرقمي.. خارجية الدبيبة تطلق عدداً من المنظومات الإلكترونية الجديدة

أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة لحكومة الوحدة المنتهية، عدداً من المنظومات الإلكترونية الجديدة ضمن مشروع التحول الرقمي للوزارة.

وأوضحت خارجية الدبيبة، في بيان، عبر حسابها على “فيسبوك”، أنه “من بين تلك المنظومات الإلكترونية الجديدة، منظومة المراسم العامة والتي ستساهم في تقديم الخدمات الإلكترونية للسفارات والبعثات الأجنبية المعتمدة لدى ليبيا والموجودة في البلاد، من أجل تسهيل الخدمات الدبلوماسية لهم”.

وتابع البيان؛ “وفعلت الوزارة منظومة التقديم الإلكتروني الخاصة بإصدار جوازات السفر “الدبلوماسية، الخاصة، السياسية” للموفدين بالخارج، وتفعيل أيضاً منظومة “شؤون الموظفين” التي تعمل على تغطية جميع المتطلبات الإدارية للموظف داخل الوزارة”.

ونوه البيان أن “هذه المنظومات ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تعمل عليه الوزارة منذ فترة بناء على تعليمات مباشرة من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بضرورة تفعيل المنظومات الإلكترونية؛ لتقديم أفضل الخدمات للعاملين في الوزارة والمواطنين في الخارج”.

وختم البيان موضحًا أن هذه المنظومات× ستساهم “بشكل سلس في سرعة الإجراءات والابتعاد عن المعاملات الورقية النمطية والتقليدية؛ حيث قد أطلقت سابقاً “منظومة للشؤون القنصلية” و “منظومة السجناء بالخارج” و “منظومة الأرشيف الالكتروني” عبر الموقع الإلكتروني للوزارة : https://foreign.gov.ly“.