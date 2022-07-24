السفير الأمريكي: لا يمكن حل خلاف باشاغا والدبيبة إلا بالانتخابات

قال السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند إن الخلاف بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان فتحي باشاغا لا يمكن حله إلا بالانتخابات.

وصرح نورلاند في تغريدة عبر “تويتر” قائلا: “لقد شجعتني مكالمات هذا المساء مع كلّ من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة وفتحي باشاغا، وسماع كلا القياديين يلتزمان بتجنب العنف، وإيجاد طرق لتهدئة الموقف في أعقاب الوفيات المأساوية الأخيرة”.

وأضاف السفير الأمريكي: “نقلت مخاوف عميقة من جانب باشاغا من أنّ حقوقه في التعبير السياسي تتعرض للتهديد من قبل الجماعات المسلحة، ونقلت مخاوف الدبيبة بشأن الخطوات التي اعتبرها مزعزعة للنظام العام”.

وأشار السفير الأمريكي إلى أن أساس الخلافات بين الأطراف هو موضوع الشرعية، ولا يمكن حلّ هذا الخلاف إلا من خلال الانتخابات.

وتابع السفير الأمريكي: ناقشنا في كل مكالمة الخطوات الممكنة التي يمكن اتخاذها لاستعادة الزخم نحو الانتخابات في أقرب وقت ممكن.